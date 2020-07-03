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03 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Sivasspor Sivasspor’un 8. testleri de negatif çıktı

’da corona virüsü testleri negatif çıktı

Sivasspor’da corona virüsü testleri negatif çıktı

maçı hazırlıklarını sürdüren 'da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 8. kez corona virüsü testi uygulandı, yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Kulübü'nden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin corona virüsü testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, " maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan 8. Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

  1. 03.07.2020
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