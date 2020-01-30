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30 Ocak 2020, Perşembe
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Fransız stoperle anlaşma tamam

Fransız stoperle anlaşma tamam

lideri stoper transferini çözdü. ile anlaşamayan Yiğidolar, 'dan ayrılan 27 yaşındaki Mali asıllı Fransız stoper ile el sıkıştı.

lideri stoper transferini çözdü. ile anlaşamayan Yiğidolar, 'dan ayrılan 27 yaşındaki Mali asıllı Fransız stoper ile el sıkıştı. Le Havre'den ayrıldıktan sonra MLS ekibi Revolution ile anlaşan Camara, ABD'den sporcu vizesi alamayınca bu gerçekleşmedi. 1.90 boyundaki Camara sezonun ilk yarısında Le Havre'da 15 maça çıktı ve 1 sarı kart gördü. Kariyerine Le Havre'da başlayan Camara ilk kez sınırının dışına çıkacak. Camara, sol ayaklı olduğu için sol stoperde oynayacak. Yiğidolar, ve Claudemir'den sonra üçüncü imzasını attıracak.
  1. 30.1.2020
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