Sivasspor Başkanvekili Sarılar: Emre ve Mert Hakan ile Fenerbahçe maçından sonra görüşeceğiz
Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar, Emre Kılınç ve Mert Hakan ile Fenerbahçe maçından sonra bir görüşme yapacaklarını söyleyerek, "Kendi açımdan söylüyorum. 10 milyon Euro da verseler bir futbolcuya, devre arası satmak istemiyorum. Kulüp olarak öyle bir paraya da ihtiyacımız yok" dedi.
Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar, devre arası transfer dönemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sarılar, ocak ayında futbolcu satmak istemediklerini belirterek, "Kendi açımdan söylüyorum. 10 milyon Euro da verseler bir futbolcuya, devre arası satmak istemiyorum. 10 milyon Euro da koysalar ne yapacağım parayı, bu mutluluğu parayla satın alamazsınız. Allah'a şükür, kulüp olarak öyle bir paraya da ihtiyacımız yok. Parayı alıp ne yapacağız? Gideceğiz çarçur edip oyuncu alacağız. Bu takımı bir daha tutturamayacağız" şeklinde konuştu.
"FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA GÖRÜŞECEĞİZ"
Başkanvekili Sarılar, Emre Kılınç ve Mert Hakan'la Fenerbahçe maçından sonra görüşeceklerini dile getirerek, "Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile 4 hafta önce Rıza hocanın tavsiyesiyle konuştuk. Oyunculara; 'sizlerle Fenerbahçe maçından sonra görüşeceğiz' dedik. Sezon başı teklif yapmıştık. Oyuncular; 'düşünelim' dedi. Çocuklar aslan gibi oynuyorlar. Kafaları bir yere takılı değil. Mutlular, biz de mutluyuz" ifadelerini kullandı.
"MAÇLARA HAFTA HAFTA BAKIYORUZ"
Sarılar, son olarak da Sivasspor'un son haftalardaki başarısından dolayı çok mutlu olduklarını kaydederek, "Rıza hocanın dediği gibi maçlara hafta hafta bakıyoruz. Sonuç nereye gider? Kazanarak gidelim, bakalım nereye gideceğimize, içinde Sivasspor sevgisi olan her yönetici şampiyonluğu düşünür. Şu an takım başarılı, herkes mutlu. Problemimiz yok. Şehrimizin de ihtiyacı var. Bizim Sivasspor'dan başka Türkiye'de ilk 5'e giren bir markamız var mı? 12 bin kişilik bir taraftar kitlemiz, sağ olsun onlar bizi hiç yalnız bırakmıyor. Onlara bir 12 binlik kitle eklersek çok iyi olacak. Valimiz de öğrencileri maçlara getiriyor. O da geleceğe yatırım için inanılmaz bir proje. Valimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
- 08.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Sivasspor Başkanvekili Sarılar: Emre ve Mert Hakan ile Fenerbahçe maçından sonra görüşeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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