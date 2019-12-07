Yeni Malatyaspor 1-3 Sivasspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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1-3 | MAÇ SONUCU

Yeni Malatyaspor 1-3 Sivasspor | MAÇ SONUCU

'in 14. haftasında lider Demir Grup , BtcTurk deplasmanına konuk oldu. Bol pozisyonlu geçen mücadeleden konuk ekip 3-1 galip ayrıldı ve ligde liderliğini sürdürdü. Kırmızı-beyazlı takım ayrıca galibiyet serisini de 6 maça çıkardı.

'in 14. haftasında Demir Grup deplasmanda BtcTurk 'a konuk oldu. Karşılaşma Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu galibiyetle beraber Yiğidolar 14. haftayı da lider kapatmayı garantilerken, 5 maçlık galibiyet serisini de 6 maça çıkardı ve kulüp tarihinin en uzun serisini elde etti. Yeni Malatyaspor'un ise 7 maçlık yenilmezlik serisi bu mücadeleyle son buldu.

Konuk ekibin gollerini 26. dakikada , 30'da Yandaş ve 54'üncü dakikada Emre Kılınç atarken; ev sahibinin tek golü ise 37. dakikada Guilherme'den geldi. Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 30'a çıkartırken, Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.

HAKAN ARSLAN FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Sivasspor'da Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sarı kart gören Hakan Arslan, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 5. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gökhan Töre, topu Guilherme'ye bıraktı. Guilherme'nin topuk pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
  • 26. dakikada Goiano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
  • 29. dakikada ceza sahasına gönderilen ortada kimsenin dokunamadığı top Guılherme'nin önünde kaldı. Onun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
  • 30. dakikada Acquah'ın kaptırdığı top Kone'nin önünde kaldı onun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mert Hakan Yandaş meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
  • 37. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Bifouma'nın ceza sahasına ortasında arka direkte müsait durumda bulunan Guılherme topu filelere gönderdi. 1-2
  • 43. dakikada Donald'ın savunma arkasına gönderdiği topta kaleci Samassa ile karşı karşıya kalan Jahovic topu aşırttı, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
  • 54. dakikada konuk ekip farkı tekrar ikiye çıkardı. Kone'nin ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşta, Farnolle'nin müdahale ettiği top direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Emre Kılınç tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.
  • 90+1. dakikada Donald'ın pasıyla topla buluşan Fofana'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
  • 90+3. dakikada Traore'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.
  • Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

  1. 07.12.2019
  2. Güncelleme: 07.12.2019 17:14
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