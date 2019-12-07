Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçından dikkat çeken kareler - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçından dikkat çeken kareler

Süper Lig'in 14. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında konuk ettiği lig lideri Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. İşte nefes kesen maçtan dikkat çeken kareler...
7 Aralık 2019 Cumartesi 16:55
Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçından dikkat çeken kareler
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçından dikkat çeken kareler
Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçından dikkat çeken kareler
Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçından dikkat çeken kareler
Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçından dikkat çeken kareler
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