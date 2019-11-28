Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...

Bu sezon gösterdikleri performansla Türkiye'den bir çok kulübün transfer gündemine gelen Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transfer iddialarına Rıza Çalımbay yanıt verdi.



Bu sezon çıktığı 11 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki Emre Kılınç, yükselen performansıyla bir çok kulübün radarına girmişti.



On numara mevkisinde görev yapan 25 yaşındaki Mert Hakan'da bu sezonki performansıyla dikkat çekti.



"(MERT HAKAN VE EMRE) İKİSİ DE İYİ OYUNCU"

Performanslarıyla herkesin takdirini toplayan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'tan övgüyle bahseden Çalımbay, bu isimlerin önemli yerlere geleceğine inancının tam olduğunu aktardı.

Erdoğan Yeşilyurt'un da her iki ayağını kullanabilen çok iyi bir futbolcu olduğuna değinen başarılı çalıştırıcı, her zaman bu oyunculardan faydalanmaya çalıştıklarını belirtti.



Mert Hakan ve Emre'ye gelen transfer teklifleriyle ilgili değerlendirme yapan Çalımbay, şunları söyledi:

"Bu, yönetimimizin vereceği bir karar. Çok iyi bir strateji belirleyip, ona göre hareket etmemiz gerektiğini yönetime söyledim. Kulüp de oyuncu da haklı. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay var ve kulüp para alıp göndermek ister. Talip olan kulüp de, '6 ayı var, niye bu kadar para vereyim?' diyor. Herkes bir şey diyor. O ara oyuncular da gitmek istiyor. Hepsinin kendine göre bir hedefi var. Gitmeleri gayet doğaldır. Onlara karşı çıkmak veya başka türlü düşünmek yanlış olur. Fakat burada kaldıkları sürece her şeylerini vermeleri gerekiyor, veriyorlar da. Gitmezlerse bizim için bir sorun yok, aynı şekilde işimize devam ederiz. Eninde sonunda mutlaka giderler, çünkü ikisi de iyi oyuncu ve yukarıları hak eden arkadaşlarımız."

Deneyimli teknik adam, devre arası transfer çalışmalarını, gidecek oyuncuların durumuna göre yapacaklarını, kafasında alacağı 2 oyuncu bulunduğunu ve takımda dengeleri bozmamaya gayret gösterdiğini anlattı.

Kırmızı-beyazlı ekibin başarısının devamı noktasında taraftar desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını belirten Çalımbay, taraftarı birinci adam olarak gördüklerini sözlerine ekledi.