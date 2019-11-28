Rıza Çalımbay: "Futbol hayatımın iki önemli yeri Sivasspor ve Beşiktaş" - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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Rıza Çalımbay: " hayatımın iki önemli yeri ve "

Rıza Çalımbay: "Futbol hayatımın iki önemli yeri Sivasspor ve Beşiktaş"

ve tarafından düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' programına Rıza Çalımbay ile Sivasspor kaptanı katıldı. Şehit konferans salonunda düzenlenen söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Rıza Çalımbay, üniversite öğrencileri ile yaptığı kariyer söyleşisinde "Benim için hayatımda iki tane önemli yer vardı, birisi Sivasspor'du bir tanesi de " dedi.

ve Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan, kariyer söyleşileri programı ile öğrencilerinin özgüvenlerini artırma hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Kubilay Özyer'in moderatörlüğünü yaptığı söyleşide ise Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, futbol hayatına dair açıklamalarda bulundu. Sivaslı olduğunu ifade eden Çalımbay, "İlkokulu Sivas'ta bitirdim, daha sonra ailemin 'a göçmesi nedeniyle futbol hayatına 13 yaşında Beşiktaş altyapısında başladım. 17 yaşında A takıma yükselerek, 33 yaşında da futbolu bıraktım. Beşiktaş'ın en çok formasını giyen futbolcusu ve şu ana kadar en çok şampiyonluk yaşayan futbolcusuyum. Futboldan sonra 2 yıl ümit , 2 yıl A milli takımda hocayla beraber toplam 4 yıl çalıştım. İngiltere'ye futbolu incelemek ve dil için gittim, döndükten sonrada Beşiktaş'dan teklif alarak Alman Teknik Direktör Daum'un yardımcısı olmayı kabul ettim. İlk teknik direktörlüğüme Göztepe ile başladım. Son olarak da memleketim Sivasspor'da teknik direktörlüğe devam ediyorum. Benim için futbol hayatımda iki tane önemli yer vardı, birisi Sivasspor'du bir tanesi de Beşiktaş" şeklinde konuştu.

: "SİVASSPOR'DA UZUN YILLAR OYNAMAK İSTİYORUM"
Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal ise küçük yaşta İstanbul'a gittiklerini ve futbol hayatına Ümraniye'de amatör olarak Yamanspor'da başladığını kaydetti. 2009 yılından bugüne kadar da Sivasspor da oynadığını belirten Erdal, "Rıza hocayla benzer yanım, onun Beşiktaş da uzun yıllar oynadığı gibi bende Sivasspor da uzun yıllar oynamak istiyorum" dedi.

Soru cevap şeklinde devam eden söyleşi sonrasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal'a teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

  1. 28.11.2019
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