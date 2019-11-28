A Milli Takım yükselişe geçti! İşte yeni dünya sıralaması... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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A Milli Takım yükselişe geçti! İşte yeni dünya sıralaması...

EURO 2020 H Grubunda gösterdiği performansla A Milli Takımımız göz doldurdu. Evinde gol görmeyen Ay-yıldızlılar taraflı-tarafsız herkesin takdirini topladı. Fransa ile birlikte EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan Türkiye, FIFA sıralamasında da rakiplerini geride bıraktı. İşte EURO 2020 Elemeleri sonrası güncel FIFA ülkeler sıralaması...
28 Kasım 2019 Perşembe 13:16 Güncelleme: 28.11.2019 13:27
A Milli Takım yükselişe geçti! İşte yeni dünya sıralaması...

Milli Takımımız EURO 2020 elemelerinde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi büyüledi.

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A Milli Takım yükselişe geçti! İşte yeni dünya sıralaması...

Elemelerde özellikle savunma anlamında fark yaratan millilerimiz, evinde oynadığı hiçbir karşılaşmada gol yemedi.

A Milli Takım yükselişe geçti! İşte yeni dünya sıralaması...

Oynadığı 10 karşılaşmada yalnızca 3 gol yiyen Türkiye, bunları da duran toptan kalesinde gördü ve 'akan oyunda' filelerimiz hiç sarsılmadı.

A Milli Takım yükselişe geçti! İşte yeni dünya sıralaması...

Elemelerde gösterdiği performansla, Fransa ile birlikte EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan Türkiye, FIFA sıralamasında da rakiplerini geride bıraktı.

A Milli Takım yükselişe geçti! İşte yeni dünya sıralaması...

İşte EURO 2020 Elemeleri sonrası güncel FIFA ülkeler sıralaması;

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