Demir Grup Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, gruplar halinde çalıştı. Lig müsabakalarında fazla forma şansı bulamayan bazı futbolcular, 21 yaş altı takımı ile maç yaptı. Bir grup salonda çalışırken, diğer gruptakiler ise ayak tenisi ve kondisyon hareketleri ile idmanı sürdürdü.
Sakatlığı bulunan Arouna Kone, Delvin N'Dinga, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan ve Sergiy Rybalka, takımdan ayrı salonda çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı iznin ardından pazar günü kulüp tesislerinde yeniden toplanarak Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 12.10.2018 12:02
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Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
Demir Grup Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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