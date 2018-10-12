Demir Grup Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    da maçı hazırlıkları

    Demir Grup Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

    'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

    Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, gruplar halinde çalıştı. Lig müsabakalarında fazla forma şansı bulamayan bazı futbolcular, 21 yaş altı takımı ile maç yaptı. Bir grup salonda çalışırken, diğer gruptakiler ise ayak tenisi ve kondisyon hareketleri ile idmanı sürdürdü.

    Sakatlığı bulunan , Delvin N'Dinga, Mert Hakan Yandaş, ve Sergiy Rybalka, takımdan ayrı salonda çalıştı.

    Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı iznin ardından pazar günü kulüp tesislerinde yeniden toplanarak maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 12.10.2018 12:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Demir Grup Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN