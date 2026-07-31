Pojezny Samsun’a

Samsunspor, Çekya ekibi Banik Ostrava’nın 24 yaşındaki stoperi Karel Pojezny’nin peşinde
Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Lubomir Satka'yla yollarını ayıran, Rick van Drongelen'i de 6 milyon euro'ya Panathinaikos'a satan Samsunspor, yeni stoperini Çekya'dan getirecek. Kırmızı-Şimşekler, Çekya ekibi Banik Ostrava'da oynayan 24 yaşındaki Çekyalı savunmacı Karel Pojezny'i gündemine aldı. Kontratı 2029'da bitecek Pojezny için görüşmelerini sürdüren yönetim, tüm şartlarını zorluyor. 1.88 boyundaki genç stoper, geçtiğimiz sezon forma giydiği 39 karşılaşmada, 1 gol katkısı sağladı.