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Haberler Samsunspor Marius kalmak istiyor

Marius kalmak istiyor

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Makoumbou ve Tomasson'u satmayı düşünmediklerini belirtti. Fuat Çapa, Ndiaye'ye gelen tekliflerin de yetersiz olduğunu söyledi. Yıldız golcü Marius Mouandilmadji'nin de takımda kalmaya sıcak baktığını vurguladı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Marius kalmak istiyor
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Makoumbou ve Tomasson'u satmayı düşünmediklerini belirtti. Fuat Çapa, Ndiaye'ye gelen tekliflerin de yetersiz olduğunu söyledi. Yıldız golcü Marius Mouandilmadji'nin de takımda kalmaya sıcak baktığını vurguladı.
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