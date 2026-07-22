Geri gel Ntcham

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Samsunspor ile sözleşmesi sona eren ve yeni kontratta anlaşılamadığı için kırmızı-şimşeklerden ayrılan Olivier Ntcham'ın geri dönmesini istiyor. Karadeniz ekibiyle toplam 94 karşılaşmaya çıkan 30 yaşındaki Kamerunlu maestro, 15 gol ve 3 asist kaydetti.

İş adamı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi başaran Hull City'nin de ilgilendiği başarılı orta saha, kariyerinde Marsilya, Genoa, Manchester City U21, Swansea ve Celtic'te de oynadı. Kamerun Milli Takım formasını da 15 kez giydi, 1 gol ve 1 asist katkısı sağladı.