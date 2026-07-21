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Haberler Samsunspor Samsun’a coşkulu karşılama

Samsun’a coşkulu karşılama

Yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Hollanda'ya giden Samsunspor'u çok sayıda taraftarı karşıladı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
Samsun’a coşkulu karşılama
Hollanda'da konaklayacağı otel önünde kırmızı-beyazlı taraftarlar meşaleler ve marşlarla takıma destek verdi. 20 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'nın Oosterbeek kentinde çalışmalarını sürdürecek olan Samsunspor, ardından yurda dönecek. Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda kampı boyunca yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Thomas Fink yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanlar ve hazırlık maçlarıyla sürdürecek.
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