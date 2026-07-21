Samsun’a coşkulu karşılama

Yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Hollanda'ya giden Samsunspor'u çok sayıda taraftarı karşıladı.
Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
Hollanda'da konaklayacağı otel önünde kırmızı-beyazlı taraftarlar meşaleler ve marşlarla takıma destek verdi. 20 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'nın Oosterbeek kentinde çalışmalarını sürdürecek olan Samsunspor, ardından yurda dönecek. Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda kampı boyunca yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Thomas Fink yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanlar ve hazırlık maçlarıyla sürdürecek.