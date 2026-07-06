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Haberler Samsunspor Samsunspor'da yeni sezon mesaisi başladı

Samsunspor'da yeni sezon mesaisi başladı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 15:21
Samsunspor'da yeni sezon mesaisi başladı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirdi. Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan sezonun ilk antrenmanı, futbolcuların ısınma koşusuyla başladı. Yeni sezonun ilk çalışmasında oyuncuların istekli ve tempolu görüntüsü dikkat çekerken, teknik heyet antrenmanın ilk bölümünde fiziksel adaptasyona yönelik çalışmalar yaptırdı.

Isınma bölümünün ardından kısa pas organizasyonları üzerinde duran Samsunsporlu futbolcular, topa sahip olma ve pas temposuna yönelik uygulamalar gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren günün ilk antrenmanı, bu çalışmaların ardından sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk gününü çift antrenmanla geçirecek olan Samsunspor, çalışmalarına akşam saatlerinde yapılacak ikinci saha idmanıyla devam edecek.

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