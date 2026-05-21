Samsun'da sağ beke Balcı harekatı

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor, yollarını ayırdığı sağ beki Zeki Yavru'nun alternatifini Antalya'da buldu. Kırmızı- şimşekler, ligden düşen Antalyaspor'un Samsun doğumlu sağ beki Bünyamin Balcı'yı listesine ekledi. Yönetimin kırmızı-beyazlılarla temas kurduğu öğrenildi. Sözleşmesinin son yılına giren 25 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon oynadığı 36 maçta 4 asist yaptı.