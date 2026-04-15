Sousa'dan müthiş bir geri dönüş

Samsunspor'un sezon başında Polonya ekibi Lech Poznan'dan 'çilek' transferi olarak kadrosuna kattığı Portekizli maestro Afonso Sousa, uzun süren sakatlık kabusunun ardından döndüğü sahalara, galibiyet golüyle damga vurdu.
6 ay süren zorlu tedavi sürecini tamamlayan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, geçen hafta 4-1 kaybedilen Çaykur Rizespor maçında yaptığı asistle geri dönüşünün sinyallerini vermişti. Sousa, 69'da oyuna girdiği Eyüp deplasmanında, 90+4'te attığı şık golle kırmızı-şimşeklere 2-1'lik kritik galibiyeti getiren isim olmayı başardı.