Daka hamlesi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunda elenmesine rağmen Türk futboluna ülke puanı anlamında önemli bir katkı sundu. Kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa macerasının yanı sıra Süper Lig'de de ilk 5 sıraya girerek gelecek sezon yeniden kıtalararası arenada mücadele etmenin hesaplarını yapıyor. Gözünü transfer çalışmalarına çeviren Samsunspor, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti.

HIZLI VE ATLETİK

Karadeniz ekibi, Patson Daka'yı gündemine aldı. 27 yaşındaki Zambiyalı forvet, 1.83 metre boyu, hızı ve atletik yapısıyla dikkat çekiyor. Bu sezon Leicester City formasıyla 34 resmi maça çıkan Daka, 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Daha önce RB Salzburg'da da forma giyen deneyimli oyuncu, Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynama tecrübesine sahip. Sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek Daka, kariyerinde toplam 103 gol ve 51 asistlik performansı sergiledi.

Samsunspor yönetimi, gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da daha iddialı bir kadro kurma hedefiyle Daka'nın yanı sıra diğer potansiyel transferler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.