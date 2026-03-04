Devler Ligi müziği

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübü yeniden organize edip örnek bir camia ve kulüp olmayı istediklerini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Yıldırım, taraftarla aralarında yeni bir sayfa açmayı istediklerine dikkati çekti. Yüksel Yıldırım, "Artık hedefimiz, Şampiyonlar Ligi hayali olsun. Her bir Samsunspor taraftarının uykularını kaçıran o büyük rüyayı hep birlikte 3-5 sene içinde yaşamanın hayalini yaşayalım. Eğer sizlerin ve bizlerin amacı bir ve hedefi ortaksa, sizler bu ordunun başında yeniden güçlü bir komutan olarak beni daha aktif halde görmek istiyorsanız, ben de bu görevi yeniden üstlenmeye hazırım diyorum. Bu şehir, bu taraftar ve bu Atatürklü arma sizin desteğinizle benim liderliğimi kenetlenmiş tek bir yumruk halinde yeniden görmeye ve şahlanmaya hazır bekliyor. Birlikte çok daha güzeliz" dedi.

BU SEZON 17 MİLYON EURO ZARAR

Samsunspor Mali İşler Direktörü Koray Yalçın, birkaç yıldır zarar ettiklerini, bu sezonu da 17 milyon euro zararla kapatacaklarını ve Avrupa'da sıkıntı yaşamamak adına denk bütçe için çalıştıklarını söyledi. Yalçın, hedefler için seyirci sayısının artması gerektiğini de vurguladı.