CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Thomas Reis: Bu galibiyet bizim için çok önemliydi

Thomas Reis: Bu galibiyet bizim için çok önemliydi

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kasımpaşa galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada bir süredir maç kazanamamanın kendilerinde baskı oluşturduğunu ve bu sebeple bugün alınan galibiyetin öneminin büyük olduğunu söyledi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 23:20
Thomas Reis: Bu galibiyet bizim için çok önemliydi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 90+2. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, değerlendirmelerde bulundu. Reis, "Gösterdiğimiz performansa baktığımızda en iyisiydi diyemem. Takım olarak zor bir dönemden geçiyorduk. Galip gelememenin bize oluşturduğu baskı vardı. Bazı oyuncularımız da yeteri kadar süre alamadıkları için zamana ihtiyaçları vardı. Bugün takımdaki herkes birbiri için savaştı. Birinci yarı performansımızla ilgili çok pozitif şeyler söyleyemem. İkinci yarı çok daha iyi işler yaptık. Totalde girdiğimiz iki net pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Son dakikada atılan gol de olsa böyle bir galibiyet bizim için çok önemliydi" diye konuştu.

"YENİ BİR TRANSFER YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kadroya yeni bir takviye yapmayı düşünüp düşünmedikleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Reis, "Açıkçası yeni bir transfer yapacağımızı düşünmüyorum. Zaten 3 tane transfer gerçekleştirdik. Bazı sakat oyuncularımızın da yeniden takıma katıldığı için mutluyum. Totalde zaten iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Tüm kulvarlarda elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

"BENİM AÇIMDAN EMRE HOCA İLE HERHANGİ BİR PROBLEM YOK"

Maç içerisinde Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile aralarında yaşanan gerginliğe dair de konuşan Thomas Reis, "Kendisini maçtan sonra görme fırsatım olmadı. Ne olduğunu da tam olarak anlayamadım. Sonuç olarak diğer takımların hocalarıyla tartışmaya girmek benim görevim değil. Bu yüzden olanlara şaşırdım. Dördüncü hakem benimle konuştu ama kendisine ne olduğunu anlamadığımı söylemedim. Dolayısıyla benim açımdan herhangi bir problem yok. Belki dil problemi sebebiyle de kendimi gerçek anlamda ifade etmekte zorlanıyor olabilirim. Belki bu sebeple Emre hoca farklı algılamış olabilir. 3 tane sarı kartım var ve dördüncü sarı kartı görmemek adına elimden geleni yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Cherif imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
Fatih Tekke: 3 puanı hak etmiştik
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Bebek Otel'de dönen her şey! 10 yıllık çalışan itiraf etti: Kumar partileri, alacak defteri... Ali Koç ve Okan Buruk detayı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
Fırtına fırsat tepti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nwaiwu: Futbol böyle bir oyun Nwaiwu: Futbol böyle bir oyun 22:56
Fatih Tekke: 3 puanı hak etmiştik Fatih Tekke: 3 puanı hak etmiştik 22:40
Umut Nayir: Lig uzun bir maraton Umut Nayir: Lig uzun bir maraton 22:35
Batagov: Lig çok uzun bir yarış Batagov: Lig çok uzun bir yarış 22:31
İstanbulspor tek golle kazandı İstanbulspor tek golle kazandı 22:29
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 21:39
Daha Eski
Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı! Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı! 21:24
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 20:58
Konyaspor yeni transferi açıkladı! Konyaspor yeni transferi açıkladı! 20:37
Kristjan Asllani resmen Beşiktaş'ta! Kristjan Asllani resmen Beşiktaş'ta! 20:21
F.Bahçe - N. Forest maçının tarihi belli oldu F.Bahçe - N. Forest maçının tarihi belli oldu 20:17
G.Saray - Juventus maçının tarihi açıklandı G.Saray - Juventus maçının tarihi açıklandı 20:15