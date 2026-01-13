CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Tavsan sürprizi

Tavsan sürprizi

Samsunspor, Serie B ekibi Reggiana’da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Elayis Tavsan ile prensipte anlaşmaya vardı

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 06:50
Tavsan sürprizi

Samsunspor, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için hız kesmeden çalışıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, İtalya Serie B'de Reggiana forması giyen 24 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Elayis Tavsan ile prensip anlaşmasına vardı ve transfer büyük ölçüde netleşti. Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki çok yönlülüğüyle dikkat çeken genç oyuncu, asıl mevkisi sağ kanat olsa da forvet arkası veya diğer hücum pozisyonlarında da görev alabiliyor.

1.5 MİLYON EURO'YA ANLAŞTI

Kırmızı-beyazlıların İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan'ın ardından Elayis Tavsan transferini de bitirmesi an meselesi. Bu sezon Reggiana'da çıktığı 18 resmi maçta 3 gol ve 1 asist üreten Tavsan'ın istikrarlı performansı dikkat çekti. Samsunspor'dan Elayis Tavsan transferine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kulübün Elayis ile 1.5 milyon euro'ya anlaştığı bildirildi. Reggiana'daki kiralık sözleşmesi feshedilerek transferin tamamlanması bekleniyor.

