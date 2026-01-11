İrfan tamam sıra Capemba’da

Transfer çalışmalarına hız veren Samsunspor, Fenerbahçe'den kaleci İrfan Can Eğribayat'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, sezon sonunda opsiyonu kullanması halinde sarı-lacivertli kulübe 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan, kırmızı-beyazlı ekip, Polonya Ligi ekiplerinden Radomiak'ta forma giyen Capita Capemba ile anlaşma üzere. 24 yaşındaki kanat oyuncusu ile görüşmelerin son aşamada olduğu aktarılırken transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.
