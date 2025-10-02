Legia Varşova 0-1 Samsunspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının açılış maçında Legia Varşova'ya konuk olan Samsunspor, mücadeleyi 1-0 kazandı. Thomas Reis'in öğrencileri zorlu deplasmandan 3 puan çıkartarak turnuvaya moralli başladı.

Karadeniz ekibinin golünü 10. dakikada Anthony Musaba kaydetti.

Ev sahibi takım dakikalar 80'i gösterdiğinde köşe vuruşundan beraberlik golünü buldu fakat gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Samsunspor, bu sonuç ile birlikte Avrupa kupalarında 27 yıl sonra ilk galibiyetini aldı. Kırmızı beyazlı temsilcimiz, son olarak 25 Temmuz 1998 tarihinde İngiliz ekibi Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etmişti.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

GOOOLLL! Anthony Musaba çok hızlı geldi muhteşem bitirdi! Samsunspor Varşova deplasmanında 1-0 önde! ⚽ #UEL pic.twitter.com/ujIvbK8SkZ — TRT Spor (@trtspor) October 2, 2025

İŞTE İPTAL EDİLEN GOL

Legia Varşova'nın kornerden attığı gol ofsayt sebebiyle iptal edildi. #UECL pic.twitter.com/MljYopplqW — TRT Spor (@trtspor) October 2, 2025

AVRUPA'DA TÜRK HAFTASI

Samsunspor'un galibiyeti ile birlikte Avrupa'da boy gösteren temsilcilerimizin tamamı haftayı 3 puan ile kapattı: G.Saray 1-0 Liverpool, Fenerbahçe 2-1 Nice, Legia Varşova 0-1 Samsunspor.

Öte yandan Karabağ, Benfica galibiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Kopenhag'ı da (2-0) yenerek yoluna namağlup devam etti ve bu başarısı göğsümüzü kabarttı.

Turnuvaya katılarak tarihi bir başarıya imza atan Kazak ekibi Kairat Almaty ise Real Madrid'i konuk ettiği maçta 5-0 mağlup gelmesine rağmen mücadelesi ile takdir topladı.