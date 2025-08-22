Samsun'da görüşürüz

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Samsunspor'umuz UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonsporlu eski futbolcular Siopis ve Bakasetas ile G.Saraylı eski futbolcu Tete'li Panathinaikos'a konuk oldu. İlk tehlike 5'te Pana'dan geldi. Bakasetas'ın penlatı noktasından vuruşunda kaleye giden top Tomasson'a çarpıp kornere çıktı. 37'de Dimata'yla bulduğumuz gol ofsayta takıldı. 39'da Makoumbou'nun kafası az farkla dışarı çıktı. 42'de de Zeki Yavru'nun kullandığı frikikte, top üst direğin üstünden auta çıktı.

ASİST TETE'DEN

İkinci yarıya hızlı başladık. 50'de Ntcham'ın füzesini kaleci Dragowski, kornere gönderdi. 51'de 27 yıl sonra tarihi gol geldi. Emre'nın kullandığı kornerde Tomasson kafayla ağları sarstı. Pana, 64'te Swiderski, 65'te Touba'yla direğe takıldı. 66'da ise Kiriakopoulos, eşitliği sağladı. 74'te Tete'nin frikiğinde, kaleci Okan'ın hatasında Brown, kafayla golü buldu. Üstün bir futbol oynayan temsilcimiz, bu takımı 28 Ağustos'ta Samsun'da eler.

TOMASSON'DAN TARİHİ GOL

Samsunspor'un yeni transferi İzlanda Milli Takımı oyuncusu Logi Tomasson, temsilcimizin 27 yıl sonra Avrupa arenasındaki İlk gölünü atarak tarihe geçti. 24 yaşındaki genç sol bek, 51'de Emre Kılınç'ın kornerden gönderdiği topta kafayla ağları sarsıp, takımımızı öne geçirdi.

"ŞANSSIZDIK YAZIK OLDU"

Samsunspor Teknik Direktörü Reis, şanssızlıktan yakındı. Alman teknik adam, "Şanssızdık. Yazık oldu. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Uzun bir süre sonra Avrupa'da ilk maçımızdı. Performansımızdan gururluyuz ama istediğimiz sonuç değildi" dedi.

KIRMIZI-BEYAZ KARNAVAL

27 yıl sonra Avrupa sahnesine çıkan Samsunspor'da, taraftarlarımız takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribününü dolduran futbolseverlerimiz, Atatürklü armayı Atina'da göndere çekti. Samsun'un plaka kodu olan 55'te tribünde şov yapan kırmızı- beyazlı taraftarlarımız, 'Samsunspor' tezahüratlarıyla Atina'yı inletti.