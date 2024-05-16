Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'dan taraftara çağrı

Matematiksel olarak henüz kümede kalmayı garantileyemeyen Samsunspor'da Teknik Direktör Markus Gisdol, zorlu Alanyaspor maçı öncesinde Nuri Asan Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Taraftarı sezonun son iç saha maçına davet eden Gisdol, karşılaşmadan istedikleri sonucu almak için Alanyaspor maçına odaklandıklarını ifade etti.

"ALANYASPOR'A KARŞI EN İYİ PERFORMANSIMIZI SERGİLEMEMİZ GEREKİYOR"

Çok zor bir rakibe karşı mücadele vereceklerini dile getiren Markus Gisdol, "Karşılaşmayı dört gözle bekliyoruz. Tekrar taraftarımızın önünde sahaya çıkacağımız için sabırsızlanıyoruz. Taraftarımız her iç saha maçında bize müthiş destek oluyor. Zor bir rakibe karşı oynayacağız ve en iyi performansımızı göstermemiz gerekiyor" dedi.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ İLE ALANYASPOR MAÇINDAN İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ"

Taraftarların desteğiyle Alanyaspor maçından istedikleri sonuçla ayrılmak adına mücadele vereceklerini ifade eden Gisdol, "Son maçta Bennasser kart cezalısıydı ve Alanyaspor maçında sahada olabilecek. Alim Öztürk'ün sakatlık durumu henüz net değil. Yüzde 50 oynama ihtimali var. Oynama durumu maç saatinde belli olacak. Deplasman performansımızla alakalı şu anda konuşmak istemiyorum. Odaklanmış olduğumuz bir maç var. O da sahamızda oynayacağımız Alanyaspor maçı. Taraftarımız şimdiye kadar bizi inanılmaz bir şekilde destekledi. Son iç saha maçında da destek istiyoruz. Her hoca ve takım böyle bir taraftar ister. Taraftarımızın desteği ile birlikte Alanyaspor maçından istediğimiz sonucu almak istiyoruz" diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligin bitimine 2 hafta kala küme düşme hattının en üst sırasında bulunan Fatih Karagümrük'ün 5 puan önünde 42 puanla 12. sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, ligin son haftasında ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.