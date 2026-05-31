Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri

Şampiyon PSG

Şampiyonlar Ligi finalinde, PSG penaltılarda Arsenal'i 4-3 geçip üst üste 2. kez şampiyon oldu. Budapeşte'deki dramatik finalde, Havertz'le öne geçen İngilizler'e penaltıdan Dembele cevap verdi ve normal süre uzatmalar 1-1 bitti. Penaltılarda Gabriel topu dışarı attı, PSG tarih yazdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 06:50
Şampiyon PSG

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'dan PSG ile İngiltere'den Arsenal kozlarını paylaştı. 22 yıl sonra İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan Arsenal, Budapeşte'ye de duble için geldi. Son şampiyon PSG de apoletini koruyup, tarihe geçmek için sahaya çıktı. Arsenal, 6'da sol çaprazdan ceza sahasına girip dar açıdan Safonov'u avlayan Havertz'in golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

DUBLE YAPIP TARİH YAZDILAR

İkinci yarıda PSG, 65'te Mosquera'nın, Kvaratskhelia'yı düşürmesiyle penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Dembele, skoru eşitledi. Ardından normal süre ve uzatmalar 1-1 bitti ve penaltılara geçildi. Penaltılarda Arsenal'de 2. penaltıda Eze, topu auta gönderdi, PSG'de 3. penaltıda Mendes'in vuruşunu Raya kurtardı. 5. ve son penaltıda Gabriel topu dışarı gönderdi ve PSG, 4-3 kazanarak üst üste 2. kez şampiyon oldu.

HAVERTZ İKİLEDİ

KAİ Havertz, Şampiyonlar Ligi Ligi tarihinde iki farklı takımın formasıyla finalde gol atan oyuncular arasına girdi. Kai Havertz (Chelsea & Arsenal) Cristiano Ronaldo (M.United & R.Madrid) Mario Mandzukic (Juventus & B.Münih).

SAFONOV KORKUSU!

Geçen sezon FIFA Kıtalararası Kupa finalinde PSG, Safonov'un 4 penaltı kurtarmasıyla Flamengo'yu geçip şampiyon olmuştu. Rus eldiven, penaltı kurtarmadı ama Arsenalli iki futbolcunun topu dışarı atması, 'Safonov korkusu'nu hatırlattı.

