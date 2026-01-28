CANLI SKOR ANA SAYFA
Arsenal-Kairat MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal-Kairat MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Arsenal ile Kairat karşı karşıya gelecek. Turnuvada yoluna namağlup bir şekilde ilerleyen ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için Kazakistan temsilcisi karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapan Mikel Arteta'nın öğrencileri, Avrupa'ya damga vurmaya devam ediyor. 21 puanla 1. sırada yer alan İngiliz ekibi evinde hata yapmak istemezken, bu sezon ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kairat ise sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Peki, Arsenal-Kairat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 08:50
Arsenal-Kairat MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal-Kairat maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Arsenal ile Kairat, heyecan dolu bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Turnuvada yenilgi yüzü görmeden yoluna devam eden ve liderliğini pekiştirmeyi amaçlayan Mikel Arteta'nın ekibi, sahasında oynayacağı maçta üç puanı hedefliyor. 21 puanla zirvede bulunan İngiliz temsilcisi hata yapmak istemezken, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkan Kairat ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde etmenin peşinde. Peki, Arsenal-Kairat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL-KAIRAT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Arsenal-Kairat maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ARSENAL-KAIRAT MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Kairat maçı Tabii Spor 7 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL-KAIRAT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Kepa; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Odegaard, Norgaard, Eze; Madueke, Gyokeres, Martinelli

Kairat: Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Sadybekov, Glazer; Mrynskiy, Jorginho, Gromyco; Edmilson

