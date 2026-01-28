Borussia Dortmund-Inter MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Borussia Dortmund ile Inter karşı karşıya gelecek. İlk 8 için mutlak galibiyet alması gereken iki takım da heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Evinde oynayacağı maçı kazanarak puanını 14'e yükseltmeyi hedefleyen Niko Kovac ve öğrencileri, hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda 15 puana çıkmanın hesaplarını yapan Cristian Chivu'nun ekibi ise etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Peki, Borussia Dortmund-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 09:17
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Borussia Dortmund ile Inter arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. İlk 8 hedefi doğrultusunda sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak iki ekip de hata yapmamakta kararlı. Niko Kovac yönetimindeki Dortmund, taraftarı önünde kazanarak puanını 14'e yükseltmeyi amaçlarken; Cristian Chivu'nun öğrencileri ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp 15 puana ulaşmanın planlarını yapıyor. Peki, Borussia Dortmund-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada oynanacak Borussia Dortmund-Inter maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Inter maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Adeyemi, Brandt; Guirassy

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Henrique, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

