Borussia Dortmund-Inter MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Borussia Dortmund ile Inter arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. İlk 8 hedefi doğrultusunda sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak iki ekip de hata yapmamakta kararlı. Niko Kovac yönetimindeki Dortmund, taraftarı önünde kazanarak puanını 14'e yükseltmeyi amaçlarken; Cristian Chivu'nun öğrencileri ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp 15 puana ulaşmanın planlarını yapıyor. Peki, Borussia Dortmund-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada oynanacak Borussia Dortmund-Inter maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Inter maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Adeyemi, Brandt; Guirassy

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Henrique, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez