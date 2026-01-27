Beşiktaş transferde çıldırdı! Areola, Soucek, Bellegarde ve Isidor...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak İngiltere Premier Lig'den tam 4 futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. İşte Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran o isimler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 19:31
Ara transfer döneminde Tammy Abraham'ı, 21 milyon euro ve Yasin Özcan paketi karşılığında Aston Villa'ya göndermeye hazırlanan Beşiktaş'ın, İngiltere Premier Lig'den 4 oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, kaleci, orta saha ve santrfor takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, transferde öncelikli hedeflerini belirledi.

Bunlar arasında West Ham'dan kaleci Alphonse Areola, yine West Ham'dan orta saha Tomas Soucek, Wolverhampton'dan orta saha Jean-Ricner Bellegarde ve Sunderland forması giyen Fransız forvet Wilson Isidor bulunuyor. Bu dört oyuncuyla da görüşmelere başlandığı ifade ediliyor.

ALPHONSE AREOLA

West Ham forması giyen Alphonse Areola, bu sezon Premier Lig ekibiyle çıktığı 20 maçta 37 golü ağlarında gördü. Fransız eldivenin West Ham ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

TOMAS SOUCEK

Beşiktaş'ın listesinde bulunan bir diğer West Ham'lı isim Tomas Soucek, bu sezon çıktığı 23 maçta 3 gollük katkı sağladı. 30 yaşındaki ön liberonun Premier Lig ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Çekyalı oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

JEAN-RICNER BELLEGARDE

Beşiktaş'ın listesinde yer alan Jean-Ricner Bellegarde, bu sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 1 gol kaydetti. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Premier Lig ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Fransız futbolcunun piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

WILSON ISIDOR

Beşiktaş'ın listesinde yer alan Wilson Isidor, bu sezon Sunderland formasıyla çıktığı 22 maçta 4 gol kaydetti. Fransız forvetin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Isidor'un piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

Beşiktaş'tan Abraham açıklaması!
