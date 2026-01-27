Beşiktaş'tan Tammy Abraham için KAP açıklaması geldi!

Beşiktaş'ta geleceği bir hayli merak konusu haline gelen Tammy Abraham ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak oyuncunun transferi için İngiliz ekibi Aston Villa ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."