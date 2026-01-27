CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Tammy Abraham için KAP açıklaması geldi!

Beşiktaş'tan Tammy Abraham için KAP açıklaması geldi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Tammy Abraham için İngiliz ekibi Aston Villa ile görüşmelere başlandığı duyuruldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 19:06 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 19:18
Beşiktaş'tan Tammy Abraham için KAP açıklaması geldi!

Beşiktaş'ta geleceği bir hayli merak konusu haline gelen Tammy Abraham ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak oyuncunun transferi için İngiliz ekibi Aston Villa ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcumuz Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

G.Saray'ın 2 yıldızı kafilede yer aldı!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk yeni golcü! Kanarya'ya dev fırsat...
CANLI | Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu Ankara’da: Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında konuşuyor
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o yıldız için tekrar devrede!
Muslera’dan çarpıcı G.Saray açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Abraham açıklaması! Beşiktaş'tan Abraham açıklaması! 19:06
Guardiola'dan Sane ve İlkay sözleri! Guardiola'dan Sane ve İlkay sözleri! 15:56
Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi 15:55
F.Bahçe'nin yeni golcüsü Brezilya'dan! F.Bahçe'nin yeni golcüsü Brezilya'dan! 15:38
Güiza 45 yaşında imzayı attı! Güiza 45 yaşında imzayı attı! 15:15
F.Bahçe'nin FCSB mesaisi başladı! F.Bahçe'nin FCSB mesaisi başladı! 15:02
Daha Eski
Beşiktaş'tan sürpriz sol bek hamlesi! Beşiktaş'tan sürpriz sol bek hamlesi! 14:57
Alcaraz ve Svitolina yarı finalde! Alcaraz ve Svitolina yarı finalde! 14:56
Wilfred Ndidi'nin acı günü Wilfred Ndidi'nin acı günü 14:40
"Yükselen Yıldızlar" maçlarının kadroları belli oldu! "Yükselen Yıldızlar" maçlarının kadroları belli oldu! 14:16
Trento-Beşiktaş GAİN maçı detayları Trento-Beşiktaş GAİN maçı detayları 14:15
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 13:55