Icardi’nin menajerinden Dursun Özbek’e çarpıcı sözler! “Galatasaray'da bir sıkıntısı var”
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede oynama süresi konusu öne çıkarken sözleşme uzatma ihtimali güç kazandı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 09:13
Pino, "Icardi'nin bir sıkıntısı var; o da az süre almak. Böyle bir duruma alışkın değil, kafasına takıyor. Daha çok oynayıp Galatasaray'a daha fazla katkı vermek istiyor" sözleriyle oyuncunun beklentisini aktardı.
Tarafların karşılıklı olarak birbirini dinlediği temaslarda sözleşme süresi ve maaş masaya yatırılmadı.
Ancak görüşmelerden olumlu bir hava çıktığı ve bu sürecin Icardi'nin sözleşmesinin uzatılmasıyla sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.