Icardi’nin menajerinden Dursun Özbek’e çarpıcı sözler! “Galatasaray'da bir sıkıntısı var”

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede oynama süresi konusu öne çıkarken sözleşme uzatma ihtimali güç kazandı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 09:13
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin İstanbul'da bulunan menajeri Elio Pino ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre Başkan Özbek, 32 yaşındaki Arjantinli golcüyü çok sevdiklerini ve kendisiyle yola devam etmek istediklerini net bir dille ifade etti.

Görüşmede maddi detaylara girilmezken Pino'nun gündeme getirdiği başlık ise oyuncunun süre konusu oldu.

Pino, "Icardi'nin bir sıkıntısı var; o da az süre almak. Böyle bir duruma alışkın değil, kafasına takıyor. Daha çok oynayıp Galatasaray'a daha fazla katkı vermek istiyor" sözleriyle oyuncunun beklentisini aktardı.

Tarafların karşılıklı olarak birbirini dinlediği temaslarda sözleşme süresi ve maaş masaya yatırılmadı.

Ancak görüşmelerden olumlu bir hava çıktığı ve bu sürecin Icardi'nin sözleşmesinin uzatılmasıyla sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi.

