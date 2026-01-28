Club Brugge-Marsilya MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Club Brugge-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Club Brugge ile Marsilya arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. Turnuvada yoluna devam edebilmek için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak iki ekip de bu zorlu randevuda hata yapmamayı amaçlıyor. Son hafta öncesinde Marsilya 9 puanla avantajlı bir konumda yer alırken, 7 puanı bulunan Club Brugge ise sahasında alacağı sonuçla umutlarını canlı tutmak istiyor. Peki, Club Brugge-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CLUB BRUGGE-MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Club Brugge-Marsilya maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

CLUB BRUGGE-MARSILYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak Club Brugge-Marsilya maçı Tabii Spor 7 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CLUB BRUGGE-MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Club Brugge: Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele; Forbs, Stankovic, Vanaken, Seys; Vetlesen, Diakhon, Vermant

Marsilya: Rulli; Doubal, Balerdi, Medina, Murillo; Weah, Kondogbia, Hojbjerg, Traore; Greenwood, Gouiri