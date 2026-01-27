CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den genç golcü için transfer teklifi!

Fenerbahçe'den genç golcü için transfer teklifi!

Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da takviye yapılacak mevkilerden birisinin de golcü transferi olduğu biliniyordu. Sarı-lacivertlilerin son olarak Glasgow Rangers'ın genç oyuncusu için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 00:48
Fenerbahçe'den genç golcü için transfer teklifi!

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de gözler santrfor transferine çevrildi.

Fenerbahçe'den genç golcü için transfer teklifi!

Domenico Tedesco'nun Göztepe maçı sonrası yaptığı basın toplantısında, "Herkesin En-Nesyri'yi arıyor olmasına şaşırıyorum. Bir forvete ihtiyacımız var. Bu doğru. Sürpriz değil, sır değil. Burada olduğumdan beri bir forvet bakıyoruz. En-Nesyri burada olduğu sürece bizim futbolcumuz. Forvet baktığımız da doğru." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den genç golcü için transfer teklifi!

Bu doğrultuda, transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için bu kez İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den genç golcü için transfer teklifi!

Forvet transferi yapmak isteyen ve bu yönde yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'nin, Rangers'ın kapısını çaldığı belirtildi.

Fenerbahçe'den genç golcü için transfer teklifi!

Habere göre sarı lacivertliler, Tunus asıllı Portekizli forvet Youssef Chermiti için Rangers'a teklif yaptı.

Fenerbahçe'den genç golcü için transfer teklifi!

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki ve 1.92 boyundaki oyuncu için Rangers'a 15 milyon euro teklif ettiği de haberde yer aldı.

Fenerbahçe'den genç golcü için transfer teklifi!

RANGERS TEKLİFİ REDDETTİ

Resmi teklifi değerlendiren Ransgers'ın Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den genç golcü için transfer teklifi!

Rangers'ın, Eylül ayında 8,6 milyon euro'ya Everton'dan transfer ettiği Chermiti'yi devre arasında satmaya sıcak bakmadığı da haberde yer alan diğer bir bilgi.

Fenerbahçe'den genç golcü için transfer teklifi!

İskoçya Ligi'nde 16 maçta toplam 787 dakika süre alan Youssef Chermiti, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

