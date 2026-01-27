Fenerbahçe'den genç golcü için transfer teklifi!
Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da takviye yapılacak mevkilerden birisinin de golcü transferi olduğu biliniyordu. Sarı-lacivertlilerin son olarak Glasgow Rangers'ın genç oyuncusu için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Forvet transferi yapmak isteyen ve bu yönde yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'nin, Rangers'ın kapısını çaldığı belirtildi.
Habere göre sarı lacivertliler, Tunus asıllı Portekizli forvet Youssef Chermiti için Rangers'a teklif yaptı.
Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki ve 1.92 boyundaki oyuncu için Rangers'a 15 milyon euro teklif ettiği de haberde yer aldı.
RANGERS TEKLİFİ REDDETTİ
Resmi teklifi değerlendiren Ransgers'ın Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.
Rangers'ın, Eylül ayında 8,6 milyon euro'ya Everton'dan transfer ettiği Chermiti'yi devre arasında satmaya sıcak bakmadığı da haberde yer alan diğer bir bilgi.
İskoçya Ligi'nde 16 maçta toplam 787 dakika süre alan Youssef Chermiti, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
