Haberler Beşiktaş Beşiktaş Gain İtalya'da Dolomiti Energia'ya kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Beşiktaş Gain İtalya'da Dolomiti Energia'ya kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. hafta maçında İtalyan ekibi Dolomiti Energia'ya deplasmanda 87-74 mağlup oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Gain İtalya'da Dolomiti Energia'ya kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. hafta maçında İtalyan ekibi Dolomiti Energia'ya deplasmanda 87-74 mağlup oldu.

Trento şehrindeki BTS Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini siyah-beyazlı ekip, 24-17 üstün bitirdi. İkinci periyotta rakibine karşılık veremeyen Beşiktaş, soyunma odasına 42-33 geride girdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Dolomiti Energia, üçüncü çeyreği 66-49, maçı da 87-74 kazandı.

Beşiktaş'ta Conor Morgan 17 sayıyla oynadı. İtalyan ekibinde ise DJ Steward 19, Matas Jogela 17 sayılık performans sergiledi.

Siyah-beyazlılar grupta 5. yenilgisini yaşadı. Dolomiti Energia ise 10. galibiyetini aldı.

