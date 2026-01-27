Masuaku'yu Geleceğe Dönüş ile duyurdular! İşte o video

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 3 sezon görev yapan Demokratik Kongo Cumhuriyetli sol bek Arthur Masuaku, sezon başında siyah beyazlı ekipten ayrılarak İngiliz temsilcisi Sunderland'e transfer olmuştu.
Masuaku, devre arasıda da Fransa'nın Lens takımına kiralık olarak imza attı.
Lens, Lille doğumlu 32 yaşındaki futbolcunun transferini kültleşen Geleceğe Dönüş filminden bir sahne ile açıkladı.
İşte o video...
Retour vers le ̶f̶u̶t̶u̶r̶ ̶ Racing 🔙 pic.twitter.com/TJOmAebSIm— Racing Club de Lens (@RCLens) January 27, 2026