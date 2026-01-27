CANLI SKOR ANA SAYFA
Masuaku'yu Geleceğe Dönüş ile duyurdular! İşte o video

Masuaku'yu Geleceğe Dönüş ile duyurdular! İşte o video

Beşiktaş'tan sezon başında ayrılarak Premier Lig ekibi Sunderland'e transfer olan Arthur Masuaku, devre arasında Fransa Ligue 1 ekibi Lens takımıyla kiralık olarak anlaştı. Masuaku'nun transferini Geleceğe Dönüş filminden sahne ile duyurdular.

Avrupa'dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 22:19
Masuaku'yu Geleceğe Dönüş ile duyurdular! İşte o video

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 3 sezon görev yapan Demokratik Kongo Cumhuriyetli sol bek Arthur Masuaku, sezon başında siyah beyazlı ekipten ayrılarak İngiliz temsilcisi Sunderland'e transfer olmuştu.

Masuaku, devre arasıda da Fransa'nın Lens takımına kiralık olarak imza attı.

Lens, Lille doğumlu 32 yaşındaki futbolcunun transferini kültleşen Geleceğe Dönüş filminden bir sahne ile açıkladı.

İşte o video...

