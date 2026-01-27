Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yunus Akgün açıklaması! "İdmana çıkmadı"

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındaki 8. ve son maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda bu kritik mücadele öncesi Teknik Direktör Okan Buruk ve yıldız futbolcu İlkay Gündoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundular. Yapılan açıklamalarda, Okan Buruk'un özellikle Yunus Akgün ile ilgili sözleri dikkat çekti.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

İki takımın da hedefleri var. Biz kendi hedeflerimizi düşüneceğiz. Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Çok güzel bir stat, İlkay Gündoğan da uzun yıllar burada oynadı. Hep kazanmaya, başarıya odaklı bir takımla mücadele edeceğiz. Son bir ay City için iyi geçmedi ama Wolverhampton galibiyeti onlar için moral olacaktır. Belli bölgelerde eksikleri olduğunu düşünüyoruz. Biz de kadro olarak toparlandık. Yunus Akgün hastalığı nedeniyle idmana çıkmadı. Ufak tefek ağrıları vardı. Barış Alper Yılmaz'ı idmanda kullandık. Lucas Torreira sakatlık geçirmişti, idmanda bir bölümde yer aldı. Wilfired Singo'yu kadroya aldık.

"FRANKFURT MAÇI ŞANSSIZ BİR MAÇTI"

Eintracht Frankfurt maçı şanssız bir maçtı, 4 golü biz hazırladık! İlk yarıda çok üstün oynadık, bazen böyle sonuçlar olabiliyor. Son maçlarda konsantrasyonumuz daha yüksek, böyle de olmak zorunda. Artık daha dikkatli ve daha tecrübeliyiz.

"GALATASARAY TOPU RAKİBE VERMEMEYE ÇALIŞIR"

City'ye karşı katı savunma değil ama beraber savunma yapmalıyız. Galatasaray her zaman topu rakibe vermemeye çalışan bir takımdır. Bunu deneyeceğiz. İyi bir takım olursak bu meydan okumayı yapabiliriz. Beraber hareket etmek çok önemli. Özellikle rakibimizin son 1 ayda kaybettiği maçlara bakınca beraber hareket eden ve City'nin yaptığı hataları iyi değerlendiren takımlar başarıya ulaştı. Manchester City savunma anlamında çok zorlanıyor, bunu gördük.

Basın toplantısında söz alan İlkay Gündoğan eski takımı ile ilgili dikkat çeken ifadelere yer verdi. İşte İlkay'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"BENİM İÇİN TUHAF BİR MAÇ OLACAK"

Benim için tuhaf bir maç olacak. Eski arkadaşlarıma karşı, samimi olduğum eski teknik direktörüme karşı.. Bu statta oynamak çok özel olacak. Dört gözle bekliyorum. Umarım iyi bir performans ve iyi bir skorla İstanbul'a döneriz.

"BİZİ ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR"

City ve Pep'le alakalı söylenecek pek bir şey yok. Herkes biliyor zaten. Benim aslında fazla bir şey dememe gerek yok. Taktikleri de az çok bilirim yani. Bireysel kalitesi yüksek bir takım. Bizi zor maç bekliyor. Şampiyonlar Ligi seviyesinde herkes zordur. İyi hazırlandık. Kendimize güveniyoruz.