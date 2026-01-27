Trabzonspor'dan Onana için Inter devrede! Transferde flaş gelişme

Trabzonspor'a yaz transfer döneminde kiralık olarak gelen ve sergilediği performansla bordo-mavili taraftarların büyük sevgisini kazanan Andre Onana ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Inter'in, Kamerunlu file bekçisi için transferde devreye girdiği öğrenildi.

Dailymail'de yer alan habere göre; Inter, eski kalecisi Andre Onana'yı yeniden transfer etmek için Kamerunlu oyuncunun temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Manchester United'da Lammens'in yedeği olmak istemeyen Onana, İngiliz ekibine geri dönmeyi düşünmüyor.

