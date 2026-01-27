CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Onana için Inter devrede! Transferde flaş gelişme

Trabzonspor'dan Onana için Inter devrede! Transferde flaş gelişme

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un kalesini koruyan başarılı eldiven Andre Onana ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Kamerunlu file bekçisi için son olarak eski takımı Inter'in transferde devreye girdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 20:51
Trabzonspor'dan Onana için Inter devrede! Transferde flaş gelişme

Trabzonspor'a yaz transfer döneminde kiralık olarak gelen ve sergilediği performansla bordo-mavili taraftarların büyük sevgisini kazanan Andre Onana ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Inter'in, Kamerunlu file bekçisi için transferde devreye girdiği öğrenildi.

Dailymail'de yer alan habere göre; Inter, eski kalecisi Andre Onana'yı yeniden transfer etmek için Kamerunlu oyuncunun temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Manchester United'da Lammens'in yedeği olmak istemeyen Onana, İngiliz ekibine geri dönmeyi düşünmüyor.

İŞTE O HABER:

Türk Telekom-REKLAM
G.Saray'ın 2 yıldızı kafilede yer aldı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Türkiye–Nijerya hattında 9 alanda imzalar atıldı: Ticarette hedef 5 milyar dolar
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'a Premier Lig'den tam 4 futbolcu!
F.Bahçe o yıldız için tekrar devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Premier Lig'den tam 4 futbolcu! Beşiktaş'a Premier Lig'den tam 4 futbolcu! 19:30
Beşiktaş'tan Abraham açıklaması! Beşiktaş'tan Abraham açıklaması! 19:06
Guardiola'dan Sane ve İlkay sözleri! Guardiola'dan Sane ve İlkay sözleri! 15:56
Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi 15:55
F.Bahçe'nin yeni golcüsü Brezilya'dan! F.Bahçe'nin yeni golcüsü Brezilya'dan! 15:38
Güiza 45 yaşında imzayı attı! Güiza 45 yaşında imzayı attı! 15:15
Daha Eski
F.Bahçe'nin FCSB mesaisi başladı! F.Bahçe'nin FCSB mesaisi başladı! 15:02
Beşiktaş'tan sürpriz sol bek hamlesi! Beşiktaş'tan sürpriz sol bek hamlesi! 14:57
Alcaraz ve Svitolina yarı finalde! Alcaraz ve Svitolina yarı finalde! 14:56
Wilfred Ndidi'nin acı günü Wilfred Ndidi'nin acı günü 14:40
"Yükselen Yıldızlar" maçlarının kadroları belli oldu! "Yükselen Yıldızlar" maçlarının kadroları belli oldu! 14:16
Trento-Beşiktaş GAİN maçı detayları Trento-Beşiktaş GAİN maçı detayları 14:15