Fenerbahçe'ye N'Golo Kante transferinde büyük müjde!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Fransız yıldız N'Golo Kante ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcudan gelen son haber, sarı-lacivertli camiayı bir hayli sevindirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 21:47
Fenerbahçe'de yönetim bu maçın ardından transfer çalışmalarına daha büyük önem vermeye başladı.
Kanarya'da transfer gündeminde yer alan futbolculardan birisi de N'Golo Kante.
Sarı-lacivertli yönetimin devre arasında mutlaka kadrosuna katmak istediği oyuncuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Kante, Al Ittihad'ın yeni sözleşme teklifini reddetti.
Suudi Arabistan kulübü bedelsiz göndermek istemediği için artık Fenerbahçe ile oyuncunun kulübü arasında ileri seviyede görüşmeler yapılıyor.
İŞTE O HABER:
