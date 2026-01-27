CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'ye N'Golo Kante transferinde büyük müjde!

Fenerbahçe'ye N'Golo Kante transferinde büyük müjde!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Fransız yıldız N'Golo Kante ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcudan gelen son haber, sarı-lacivertli camiayı bir hayli sevindirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 21:47
Fenerbahçe'ye N'Golo Kante transferinde büyük müjde!

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Fenerbahçe'ye N'Golo Kante transferinde büyük müjde!

Kanarya bu kritik maçtan 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye N'Golo Kante transferinde büyük müjde!

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe'ye N'Golo Kante transferinde büyük müjde!

Fenerbahçe'de yönetim bu maçın ardından transfer çalışmalarına daha büyük önem vermeye başladı.

Fenerbahçe'ye N'Golo Kante transferinde büyük müjde!

Kanarya'da transfer gündeminde yer alan futbolculardan birisi de N'Golo Kante.

Fenerbahçe'ye N'Golo Kante transferinde büyük müjde!

Sarı-lacivertli yönetimin devre arasında mutlaka kadrosuna katmak istediği oyuncuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye N'Golo Kante transferinde büyük müjde!

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Kante, Al Ittihad'ın yeni sözleşme teklifini reddetti.

Fenerbahçe'ye N'Golo Kante transferinde büyük müjde!

Suudi Arabistan kulübü bedelsiz göndermek istemediği için artık Fenerbahçe ile oyuncunun kulübü arasında ileri seviyede görüşmeler yapılıyor.

Fenerbahçe'ye N'Golo Kante transferinde büyük müjde!

İŞTE O HABER:

