Ünlü gazeteci duyurdu! Jhon Duran için ayrılık iddiası

Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde çalışmalar devam ederken takımdan hangi isimlerin gideceği de merak ediliyor. Bu anlamda sarı-lacivertlilerde Jhon Duran ile ilgili yaşanan flaş gelişmeyi ünlü gazeteci duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 00:29
Domenico Tedesco yönetiminde ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündem santrfor transferi.

İtalyan teknik direktör, Göztepe maçı sonrası yaptığı basın toplantısında, "Herkesin En-Nesyri'yi arıyor olmasına şaşırıyorum. Bir forvete ihtiyacımız var. Bu doğru. Sürpriz değil, sır değil. Burada olduğumdan beri bir forvet bakıyoruz. En-Nesyri burada olduğu sürece bizim futbolcumuz. Forvet baktığımız da doğru." ifadelerini kullanmıştı.

Juventus ile transfer görüşmeleri suya düşen Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini korurken, sarı-lacivertlilerin bir diğer santrforunun takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre, Avrupa'dan birkaç kulüp Jhon Duran için ilgisini net biçimde ortaya koymuş durumda.

Bu kulüplerin, resmi teklif sunmadan önce süreci yakından izlemek adına resmi olmayan temaslara başladığı belirtildi.

Yapılan yoklamaların, transfer döneminin gidişatına göre kısa süre içinde daha somut adımlara dönüşebileceği ifade ediliyor.

Şu ana kadar Fenerbahçe'ye ulaşmış resmi bir teklif bulunmuyor. Ancak kulüplerin nabız yokladığı bir süreç yaşandığı aktarılıyor.

Transferin şekillenmesinde en kritik unsurun, sarı-lacivertli yönetimin belirleyeceği yol haritası ile Jhon Duran'ın Avrupa seçeneğine nasıl yaklaşacağı olduğu belirtiliyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 karşılaşmada görev alan Jhon Duran, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu söz konusu maçlarda toplam 1130 dakika süre aldı.


