Süper Lig'den 8 kulüp için PFDK'ya sevk kararı!

Süper Lig'den 8 kulüp için PFDK'ya sevk kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 00:41
Süper Lig'den 8 kulüp için PFDK'ya sevk kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor ve Çaykur Rizespor, "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "talimatlara aykırı hareket" gibi nedenlerle kurula sevk edildi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkan İbrahim Turgut talimatlara aykırı hareketi, Başkan Yardımcısı Fatih Bakoğlu'nun ise "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle kurula sevki gerçekleşti.

Ayrıca Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Giannis Papanikolaou da "kural dışı hareketi" sebebiyle PFDK'ye gönderildi.

Trendyol 1. Lig ekipleri Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK, SMS Grup Sarıyer, Arca Çorum FK, Özbelsan Sivasspor ve Sakaryaspor'un "saha olayları" ile "çirkin ve kötü tezahürat" gibi nedenlerden dolayı disipline sevki gerçekleştirildi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü de "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" ve "ideolojik propaganda yapılması" gerekçeleriyle kurula sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren ve SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin ise futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalarından dolayı disiplin kuruluna gönderildi.

