Ziraat Türkiye Kupası
Kopenhag-Kairat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kopenhag-Kairat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Kopenhag ile Kairat karşı karşıya gelecek. Turnuvada istediği sonuçları alamayan ve alt sırada yer alan iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Zorlu maçta hata yapmadan kazanan taraf olmayı amaçlayan Danimarka temsilcisi, 1 puanla 33. sırada yer alıyor. Güçlü rakibine karşı ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almayı hedefleyen Kazakistan ekibi ise hata yapmak istemiyor. Öte yandan futbolseverler, "Kopenhag-Kairat maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Kopenhag-Kairat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 08:47
Kopenhag-Kairat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kopenhag-Kairat maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında alt sıralarda yer alan iki ekip, Kopenhag ile Kairat, çıkış arayışında kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Turnuvaya istediği gibi başlayamayan Kopenhag, topladığı 1 puanla 33. sırada bulunuyor. Diğer yanda ise Kairat cephesi var. Kazakistan ekibi, güçlü rakibi karşısında sahaya büyük bir motivasyonla çıkacak. Henüz turnuvada galibiyet sevinci yaşamayan Kairat, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk zaferini elde etmek için tüm gücünü ortaya koymayı amaçlıyor. Peki, Kopenhag-Kairat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOPENHAG-KAIRAT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Kopenhag-Kairat maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

KOPENHAG-KAIRAT MAÇI HANGİ KANALDA?

Parken Stadyumu'nda oynanacak Kopenhag-Kairat maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KOPENHAG-KAIRAT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kopenhag: Kotarski; Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Lerager, Clem, Achouri; Elyounoussi, Moukoko

Kairat: Anarbekov; Mata, Sorokin, Shirobokov, Mrynskiy; Arad, Kasabulat; Satpaev, Jorginho, Gromyko; Edmilson

