Kopenhag-Kairat maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında alt sıralarda yer alan iki ekip, Kopenhag ile Kairat, çıkış arayışında kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Turnuvaya istediği gibi başlayamayan Kopenhag, topladığı 1 puanla 33. sırada bulunuyor. Diğer yanda ise Kairat cephesi var. Kazakistan ekibi, güçlü rakibi karşısında sahaya büyük bir motivasyonla çıkacak. Henüz turnuvada galibiyet sevinci yaşamayan Kairat, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk zaferini elde etmek için tüm gücünü ortaya koymayı amaçlıyor. Peki, Kopenhag-Kairat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOPENHAG-KAIRAT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Kopenhag-Kairat maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

KOPENHAG-KAIRAT MAÇI HANGİ KANALDA?

Parken Stadyumu'nda oynanacak Kopenhag-Kairat maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KOPENHAG-KAIRAT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kopenhag: Kotarski; Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Lerager, Clem, Achouri; Elyounoussi, Moukoko

Kairat: Anarbekov; Mata, Sorokin, Shirobokov, Mrynskiy; Arad, Kasabulat; Satpaev, Jorginho, Gromyko; Edmilson