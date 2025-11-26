CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih'i deviren Arsenal lider oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Arsenal, sahasında Bayern Münih'i konuk etti. İngiliz ekibi rakibini 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 00:59
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Arsenal ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

İngiltere'de oynanan maçı Arsenal, 3-1'lik skorla kazandı.

İngiliz ekibinin golleri; 22. dakikada Jurrien Timber, 69. dakikada Noni Madueke ve 77. dakikada Gabriel Martinelli'den gelirken Bayern'in tek golünü 32. dakikada Lennart Karl kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Arsenal, Devler Ligi'nde çıktığı 5 maçı da kazanarak liderlik koltuğuna geçti. Bayern Münih'in ise 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kaybetti.

