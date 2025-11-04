Olympiakos-PSV Eindhoven CANLI | Olympiakos-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Olympiakos ile PSV Eindhoven karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın en büyük organizasyonunda henüz galibiyet alamayan Yunanistan temsilcisi, iç saha avantajını kullanarak çıkış arayacak. 4 puanla 16. sırada bulunan Hollanda ekibi ise zorlu deplasmanda hata yapmadan 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Olympiakos-PSV Eindhoven maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Olympiakos-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 09:23
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftada oynanacak Olympiakos-PSV Eindhoven maçı, futbol coşkusunu ateşleyecek. Yunanistan temsilcisi Olympiakos, henüz galibiyetle tanışamadığı Avrupa sahnesinde kritik bir sınav verecek. Kırmızı-beyazlı ekip, ateşli taraftar desteğini arkasına alarak bu kez 3 puana uzanmak ve grubun kaderini değiştirmek istiyor.Hollanda ekibi PSV Eindhoven ise Şampiyonlar Ligi yolculuğuna daha iddialı bir şekilde devam ediyor. Topladığı 4 puanla 16. sırada yer alan ekip, zorlu Yunanistan deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor. Peki, Olympiakos-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OLYMPIAKOS-PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Olympiakos-PSV Eindhoven maçı 4 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak Olympiakos-PSV Eindhoven maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

OLYMPIAKOS-PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Olympiakos: Tzolakis; Costinha, Pirola, Retscos, Onyemaechi; Garcia, Maouzakitis; Podence, Taremi, Elkaabi

PSV Eindhoven: Kovar; Flamingo, Schoutine, Gasiorowski, Salah-Edine; Saibari, Junior, Veerman; D Man, G Til, Perisic

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
