CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Olympiakos 1-1 PSV | MAÇ SONUCU

Olympiakos 1-1 PSV | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Olympiakos ile PSV karşı karşıya geldi. Pire ekibi öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 01:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Olympiakos 1-1 PSV | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Olympiakos ile PSV karşı karşıya geldi. Pire ekibi öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla PSV puanını 5'e yükseltirken, Olympiakos 2 puanda kaldı.

Ev sahibi ekip 17. dakikada G. Martins'in golüyle öne geçti. Portekizli futbolcu, Chiquinho'nun pasını ağlarla buluşturdu. PSV ise uzatma dakikalarında aradığı golü buldu. 90+3. dakikada sahneye çıkan Ricardo Pepi, skoru 1-1'e getirerek Hollanda ekibine deplasmandan bir puan kazandırdı.

Anfield'da kazanan L'pool!
Buruk: Farklı bir G.Saray var
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
Cübbeye değil cübbenin altındakine bak! Kripto FETÖ’cü Cemil Çiçek'e daha ne kadar göz yumulacak? Tabelada CHP'li esasta maaile haşhaşi
G.Saray'da Cuesta gelişmesi!
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Almanya'da galip! G.Saray Almanya'da galip! 00:39
Beşiktaş GAİN deplasmanda mağlup! Beşiktaş GAİN deplasmanda mağlup! 00:36
Napoli'de gol sesi yok! Napoli'de gol sesi yok! 23:13
Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! 23:09
Devler Ligi'nde 4. hafta | CANLI Devler Ligi'nde 4. hafta | CANLI 22:59
Liverpool-R. Madrid | CANLI Liverpool-R. Madrid | CANLI 22:54
Daha Eski
Buruk: Farklı bir G.Saray var Buruk: Farklı bir G.Saray var 22:02
G.Saray'da Cuesta gelişmesi! G.Saray'da Cuesta gelişmesi! 22:00
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 20:57
Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor! Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor! 15:07
Trabzonspor'da Onana şoku! Trabzonspor'da Onana şoku! 15:08
Altıparmak: Manisa maçı final niteliğinde Altıparmak: Manisa maçı final niteliğinde 15:14