Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Ajax maçına hazır

Galatasaray Ajax maçına hazır

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 4. haftada deplasmanda Ajax ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 14:17
Galatasaray Ajax maçına hazır

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde Ajax müsabakasının taktik provasının yapıldığı bildirildi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakasında ağrı hisseden Yunus Akgün ise takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde özel uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek. Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSİ 22.00'de maçın oynanacağı statta basın toplantısı düzenleyecek.

Ajax-Galatasaray müsabakası, çarşamba günü TSİ 23.00'te Johan Cruijff Arena'da oynanacak.

