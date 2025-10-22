Real Madrid 1-0 Juventus (MAÇ SONUCU ÖZET) Devler Ligi'nde Türk düellosu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında futbolseverler, iki genç Türk yıldızın karşı karşıya geldiği dev bir maça tanıklık etti. Arda Güler'li Real Madrid, Kenan Yıldız'lı Juventus'u Santiago Bernabeu Stadyumu'nda ağırladı. Dev mücadelede kazanan, 1-0'lık skorla Real Madrid oldu.

Maçın tek golü 57. dakikada Jude Bellingham'dan geldi. İngiliz yıldızın attığı gol, İspanyol devine galibiyeti getirirken Real Madrid puanını 9'a yükseltti. Juventus ise 2 puanda kaldı.

Türk futbolseverler açısından tarihi bir geceye sahne olan mücadelede, Arda Güler takımının formasını 74 dakika terletti ve yerini Camavinga'ya bıraktı. Aynı dakikada oyundan çıkan Kenan Yıldız ise yerini Openda'ya bıraktı. Juventus cephesinde Kenan Yıldız, aynı zamanda kaptanlık bandını taşıyarak sahada büyük sorumluluk üstlendi.

MAÇIN ADAMI ARDA GÜLER

Karşılaşmanın yıldızı Arda Güler oldu. 74 dakika sahada kalan milli futbolcu, etkileyici performansıyla maçın adamı seçildi.

Genç yıldız, yüzde 97'lik pas isabet oranı ve tam 7 kilit pasıyla oyunun yönünü belirledi. Ayrıca 6'da 6 uzun top isabeti, yüzde 100 top sürme başarısı ve 10 sahipsiz top kazanmasıyla sahanın en çalışkan ismi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Real Madrid, Anfield'da Liverpool'a konuk olacak. Juventus ise İtalya'da Sporting Lisbon'u ağırlayacak.