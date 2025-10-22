CANLI SKOR ANA SAYFA
Chelsea-Ajax maçı canlı izle | Chelsea-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Chelsea-Ajax maçı canlı izle | Chelsea-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Chelsea ile Ajax karşı karşıya gelecek. Enzo Maresca yönetiminde turnuvada final oynamanın hesaplarını yapan İngiliz ekibi, 2'de 0 yapan Hollanda temsilcisine karşı puanını 6'ya çıkartmak istiyor. Galatasaray maçı öncesi ilk puanlarını almayı hedefleyen Ajax ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler merakla, "Chelsea-Ajax maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Chelsea-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Chelsea-Ajax maçı canlı izle | Chelsea-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Chelsea-Ajax maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı devam ederken futbolseverleri Londra'da dev bir karşılaşma bekliyor. Chelsea, sahasında Ajax'ı konuk edecek. Turnuvada final hedefiyle yoluna devam eden Enzo Maresca yönetimindeki İngiliz ekibi, bu mücadelede galibiyet alarak puanını 6'ya çıkarmayı amaçlıyor. Henüz puanla tanışamayan Ajax ise Şampiyonlar Ligi'nde kötü gidişe son vermek istiyor. Galatasaray maçı öncesi moral bulmayı hedefleyen Hollanda temsilcisi, zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuçla geri dönmenin planlarını yapıyor. Peki, Chelsea-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Chelsea-Ajax maçı

CHELSEA-AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Chelsea-Ajax maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

Chelsea-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta

CHELSEA-AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea-Ajax maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Chelsea-Ajax maçı hangi kanalda

CHELSEA-AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Sanchez, James, Fofana, Tosin, Cucurella, Lavia, Caicedo, Garnacho, Buonanotte, Neto, George

Ajax: Jaros: Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa, Klaassen, Taylor, Edvardsen, Gloukh, Godts, Weghorst

Chelsea-Ajax maçı nasıl izlenir

