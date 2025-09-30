CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kairat 0-5 Real Madrid | MAÇ SONUCU-ÖZET (Arda Güler ilk 11'de oynadı)

Kairat 0-5 Real Madrid | MAÇ SONUCU-ÖZET (Arda Güler ilk 11'de oynadı)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Kairat ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı ve 80 dakika sahada kaldığı maçta Madrid ekibi rakibini 5-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 21:43 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 21:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kairat 0-5 Real Madrid | MAÇ SONUCU-ÖZET (Arda Güler ilk 11'de oynadı)

Kairat ile Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi.

İspanyol ekibin rakibini 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Madrid ekibinin gollerini Mbappe (3), Camavinga ve Diaz kaydetti.

Milli futbolcumuz Arda Güler 80 dakika sahada kaldığı maçta Mbappe'nin 3. golünün asistini yaptı.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 6'ya yükseltti.

İŞTE ARDA'NIN ASİSTİ:

İlk 11'ler belli oldu! Osimhen ve Sane...
Osimhen'de son durum ne?
DİĞER
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
Arda Güler yine boş geçmedi!
F.Bahçe'de 11 yıl sonra bir ilk!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Caner Erkin'in cezası belli oldu Caner Erkin'in cezası belli oldu 20:49
7. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:37
Enrique: Ben bir Barça fanıyım Enrique: Ben bir Barça fanıyım 20:36
Liverpool RAMS Park Stadyumu'na hareket etti Liverpool RAMS Park Stadyumu'na hareket etti 20:27
RAMS Park'ta ışık şovu! RAMS Park'ta ışık şovu! 20:22
FIFA'dan skandal İsrail kararı! FIFA'dan skandal İsrail kararı! 19:58
Daha Eski
Çakar'dan Osimhen iddiası! "Sağlık problemi..." Çakar'dan Osimhen iddiası! "Sağlık problemi..." 19:54
Alimpijevic Sırbistan'a hoca oldu Alimpijevic Sırbistan'a hoca oldu 19:46
Fırtına'da hazırlıklar sürüyor Fırtına'da hazırlıklar sürüyor 19:26
Anadolu Efes - M. Tel Aviv | CANLI Anadolu Efes - M. Tel Aviv | CANLI 19:19
İlk 11'ler belli oldu! Osimhen ve Sane... İlk 11'ler belli oldu! Osimhen ve Sane... 18:57
Gomis'ten G.Saray paylaşımı! Gomis'ten G.Saray paylaşımı! 17:53