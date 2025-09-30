Kairat 0-5 Real Madrid | MAÇ SONUCU-ÖZET (Arda Güler ilk 11'de oynadı)

Kairat ile Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi.

İspanyol ekibin rakibini 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Madrid ekibinin gollerini Mbappe (3), Camavinga ve Diaz kaydetti.

Milli futbolcumuz Arda Güler 80 dakika sahada kaldığı maçta Mbappe'nin 3. golünün asistini yaptı.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 6'ya yükseltti.

İŞTE ARDA'NIN ASİSTİ:

🥅 Bu kez asist Arda Güler'den! Arda bıraktı, Kylian Mbappe tam köşeye gönderdi ve hat trick yaptı! #UCL pic.twitter.com/1ljWswsOUq