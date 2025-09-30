Atalanta 2-1 Club Brugge MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Atalanta ile Club Brugge karşı karşıya geldi.

İtalya'da oynanan maçta Atalanta, Club Brugge'ü 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtaki ilk gol, 38. dakikada Club Brugge forması giyen Christos Tzolis'ten geldi. 74. dakikada Lazar Samardzic'in penaltıdan golüyle 1-1 eşitliği sağlayan Atalanta, Mario Pasalic'in 87. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Atalanta, PSG mağlubiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini almış oldu. Club Brugge ise Monaco galibiyetinin ardından ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.