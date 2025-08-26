Kairat-Celtic maçı canlı izle | Kairat-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Kairat-Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan doruğa çıkıyor. Rövanş mücadelesinde Kairat ile Celtic kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrılan iki ekip de, Kazakistan'da oynanacak bu kritik karşılaşmada galibiyet elde ederek Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor. Hem ev sahibi Kairat taraftarının desteğini arkasına almayı umarken hem de Celtic deplasmandan avantajlı çıkmak için tüm gücünü sahaya yansıtmayı hedefliyor. Futbolseveler ise "Kairat-Celtic maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Kairat-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KAIRAT-CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Kairat-Celtic maçı 26 Ağustos Salı günü saat 19.45'te başlayacak.

KAIRAT-CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Almatı Merkez Stadyumu'nda oynanacak Kairat-Celtic maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAIRAT-CELTIC MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kairat: Anarbekov; Tapalov, Sorokin, Martynovich, Luis Mata; Glazer, Gromyko, Arad; Satpaev, Edmilson Santos, Jorginho

Celtic: Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate; Nygren, Yamada, Maeda