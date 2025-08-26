CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kairat-Celtic maçı canlı izle | Kairat-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Kairat-Celtic maçı canlı izle | Kairat-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kairat ile Celtic karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmada 0-0 berabere kalan takımlar, Kazakistan'da oynanacak mücadelede turu geçen taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseveler "Kairat-Celtic maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Kairat-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 10:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kairat-Celtic maçı canlı izle | Kairat-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Kairat-Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan doruğa çıkıyor. Rövanş mücadelesinde Kairat ile Celtic kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrılan iki ekip de, Kazakistan'da oynanacak bu kritik karşılaşmada galibiyet elde ederek Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor. Hem ev sahibi Kairat taraftarının desteğini arkasına almayı umarken hem de Celtic deplasmandan avantajlı çıkmak için tüm gücünü sahaya yansıtmayı hedefliyor. Futbolseveler ise "Kairat-Celtic maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Kairat-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KAIRAT-CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Kairat-Celtic maçı 26 Ağustos Salı günü saat 19.45'te başlayacak.

KAIRAT-CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Almatı Merkez Stadyumu'nda oynanacak Kairat-Celtic maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAIRAT-CELTIC MAÇI CANLI İZLE

KAIRAT-CELTIC MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kairat: Anarbekov; Tapalov, Sorokin, Martynovich, Luis Mata; Glazer, Gromyko, Arad; Satpaev, Edmilson Santos, Jorginho

Celtic: Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate; Nygren, Yamada, Maeda

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye Ekvadorlu kanat!
Barış sağlandı ama... Cimbom'un kararı kesin
DİĞER
Galatasaray’a maliyeti 40 milyon euro! Dursun Özbek onaylarsa transfer bitecek
6,5 milyon memurun gözü bu toplantıda! Hakem Kurulu 4. kez toplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte tahminlere göre zam oranları
F.Bahçe'nin Zinchenko aşkı sürüyor!
Yönetimden Benfica maçı için dev prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wilfried Singo kimdir? Wilfried Singo kimdir? 09:56
Milliler Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor! Milliler Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor! 09:38
TFF 1. Lig'de Fair-Play anları TFF 1. Lig'de Fair-Play anları 09:32
Bugünkü maçlar 26 Ağustos Salı 2025 Bugünkü maçlar 26 Ağustos Salı 2025 08:46
Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi 07:16
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:50
Daha Eski
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:46
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:46
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46