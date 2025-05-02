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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Düelloda kazanan yok

Düelloda kazanan yok

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona evinde ağırladığı İnter ile 3-3 berabere kaldı. İtalyan ekibinde Hakan Çalhanoğlu bir asist yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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Düelloda kazanan yok

Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Önceki gün PSG, deplasmanda Arsenal'i 1-0 yenerek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde ederken dün oynanan Barcelona-İnter mücadelesi ise gol düellosuna sahne oldu. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında avantajı kapan taraf 3-3'lük skorla milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter oldu. Mücadeleye hızlı başlayan İnter, ilk dakikada Marcus Thuram ile öne geçti. 21'de Dumfries farkı ikiye çıkaran isim olurken, 24'te Yamal farkı 1'e indirdi.

RÖVANŞ 6 MAYIS'TA İTALYA'DA

Dakikalar 38'i gösterdiğinde Ferran Torres Barça'ya beraberliği getiren golü kaydederken ilk yarı bu skorla sona erdi. 63. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde gecenin yıldız isimlerinden Denzel Dumfries İnter'i yeniden öne geçirdi. Bu golün iki dakika sonrası Barcelona Yann Sommer'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-3'e getirdi. İlerleyen dakikalarda gelişen ataklardan sonuç çıkmayınca mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Eşleşmenin rövanş maçı 6 Mayıs Salı günü İtalya'da oynanacak.

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